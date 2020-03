Explosão de botija de gás provoca danos em apartamento e carros em Amorosa

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:17 Facebook

A explosão de uma botija de gás num apartamento em Amorosa, Viana do Castelo, provocou danos na habitação e também em várias viaturas na via pública.

O proprietário do apartamento, com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o hospital por precaução.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, a explosão ocorreu numa altura em que o homem estava a fazer um trabalho doméstico na cozinha.

Da "explosão sem incêndio" resultaram danos nos vidros das janelas e a projeção de vidros para a via pública acabou também por danificar carros lá estacionados.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), foi recebido um alerta, às 13.51 horas, para uma fuga de gás com explosão no 5.º andar de um prédio na Rua Torres, em Amorosa.

Para o local foram mobilizados 15 operacionais com cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários, e GNR de Viana do Castelo.