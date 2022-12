Explosão de gás em prédio de Viana do Castelo faz um ferido grave

Um homem com cerca de 60 anos ficou em estado grave e cerca de 20 pessoas tiveram de ser retiradas de um prédio, na sequência de uma explosão de gás seguida de incêndio, ocorrida esta quarta-feira de manhã, num apartamento em Viana do Castelo.

Segundo o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, António Cruz, a explosão ocorreu cerca das 6.20 horas num apartamento de um prédio com dois pisos e águas furtadas, na rua Arquiteto Ventura Terra, em Santa Maria Maior. O fogo atingiu todos os restantes andares.

"Quinze apartamentos atingidos. As pessoas estão todas fora", disse o responsável, referindo que todos os habitantes tiveram de ser retirados das suas habitações e que o edifício vai ser alvo de "uma peritagem pelos técnicos da Câmara Municipal" para avaliar a extensão dos danos. "As pessoas vão ter de ser realojadas. A Câmara já está a tratar disso", informou.

A vítima foi transportada para o hospital de Gaia.

Para o local foram mobilizados 29 operacionais com nove viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, VMER do Alto Minho e patrulhas da PSP.