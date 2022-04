Exposição de arte erótica junto a igreja cancelada pela Misericórdia de Viana do Castelo

Santa Casa anulou a mostra pouco antes da inauguração por a considerar "chocante"

Uma exposição de arte prevista para a galeria da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, foi ontem, sexta-feira, cancelada por aquela instituição em cima da hora da inauguração, por ser considerada "chocante". Em causa estão trabalhos em desenho digital de Carlos da Torre, de cariz erótico.

A exposição "Cumplicidades", incluía, além de sete trabalhos do artista, outros 14 de pintura e cerâmica de Arnaldo. Iria decorrer até 30 de abril, na galeria contígua à igreja da Misericórdia, na Praça da República, no centro da cidade, com as obras de Carlos da Torre expostas junto a uma das portas do templo.

"Ligaram-se a um quarto de hora da abertura a dizer que não podia abrir porque aquilo chocaria as pessoas que iam entrar na igreja", afirma ao JN Carlos da Torre, que tornou o caso público através da sua página de Facebook, provocando uma catadupa de reações naquela rede social contra a decisão da Santa Casa de Viana do Castelo.

O JN tentou este sábado por vários meios contactar a instituição e diretamente o próprio provedor, Mário Guimarães, mas sem êxito.

Carlos da Torre conta que expõe regularmente naquele local desde 2015 e que esta última exposição foi preparada com um mês de antecedência. "Foi enviada uma imagem significativa dos trabalhos que cada um ia expor, um painel de cerâmica e um desenho meu (o da foto)", recorda, relatando que "uns dias depois recebi um telefonema de um membro da mesa, quando aparentemente estavam em reunião, a perguntar-me se aquela imagem ia ser usada no cartaz. Disse que não sabia, que o cartaz não estava feito e perguntei se havia algum problema. Pediram-me se podia evitar porque ia ser colocado à porta da igreja, disse que ia ter isso em conta e tive".

Esta sexta-feira, dia da inauguração, "45 minutos antes" membros da Misericórdia pediram para ver as obras antes de se abrirem as portas ao público. "Uma das pessoas dirigiu-se a mim e disse que não abria a exposição sem eles verem primeiro. Fomos ver e eles foram direitinhos àquele trabalho (foto) e a primeira reação de um deles foi: 'Por mim não abre'. Outro também disse 'não abre' e uma senhora justificou que as pessoas passavam por ali para entrar na igreja", descreveu, referindo que ainda tentou "explicar que a Igreja há 500 anos que tem nu dentro, que aquela também tem e que não era isso que ia chocar as pessoas, mas percebi que não adiantava, pedi que tomassem uma decisão e fui embora. Faltavam 15 minutos para abrir quando me ligaram [a anunciar a decisão]".