"Pintar a Festa" apresenta olhares de 19 artistas que pintaram a Romaria d"Agonia

A exposição de pintura "Pintar a Festa", que apresenta diferentes olhares sobre as Festas em Honra de Nossa Senhora da Agonia, vai estar patente no Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo, de 8 a 30 de agosto.

A exposição inaugura este sábado, pelas 11 horas, na Galeria Carolino Ramos do museu municipal.

A mostra apresenta obras da coleção da Câmara Municipal de Viana do Castelo, reunindo três dezenas de pinturas assinadas por 19 artistas de várias gerações, com percursos e soluções estéticas diferentes, unidos pela grande afetividade pela festa e pela cidade, registada na palete de cores quentes que realçam os vários quadros icónicos da Romaria d'Agonia.

