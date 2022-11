Expropriação de "urgência" de 13 hectares em Viana para criar "Cidade Desportiva"

Câmara aprovou declaração de utilidade pública para expropriar 13 hectares de terrenos, num investimento de 1,7 milhões de euros. Projeto tem três décadas.

A Câmara de Viana do Castelo decidiu avançar com a criação de uma "Cidade Desportiva". Trata-se de um projeto com três décadas, que a atual autarquia liderada por Luís Nobre (PS) quer concretizar. E já começou a dar passos rumo à meta. Anteontem, aprovou uma declaração de utilidade pública (DUP), para avançar com um investimento de 1,7 milhões de euros na expropriação com caráter de "urgência" de 13 hectares de terrenos na zona envolvente ao Estádio Municipal Manuela Machado, na freguesia de Meadela.

Aquele equipamento, construído na década de 90, integrará o futuro complexo, designado "Cidade Desportiva", juntamente com outro destinado à prática desportiva, a "Praça Viana", que está em vias de conclusão, em resultado do aproveitamento da antiga praça de touros do município. Na mesma linha, um antigo edifício devoluto será recuperado para criar uma unidade de alojamento e apoio a desportistas.