Extensões de saúde de Viana do Castelo foram encerradas

As extensões dos centros de saúde de Viana do Castelo e da freguesia de Darque foram encerradas temporariamente, esta terça-feira, pela Unidade de Saúde do Alto Minho.

A medida foi determinada, no âmbito do Plano de Contingência Covid-19. Segundo comunicado da Unidade de Saúde do Alto Minho (ULSAM) enviada às autarquias e à qual o JN teve acesso, o encerramento destas unidades tem por objetivo "concentrar esforços e gerir recursos, mas essencialmente ter circuitos bem definidos de atendimento a agudos e sala de isolamento."

A nota adianta que a medida, que entra em vigor esta terça-feira, "afeta as extensões dos centroz de saúde de Darque e de Viana do Castelo."