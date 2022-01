Fã de Rui Veloso construiu "casa de música e artistas" em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Edifício com escola, loja de instrumentos, estúdio de gravação e auditório inaugurado esta sábado em Viana do Castelo. Investimento é superior a um milhão de euros e deverá criar 40 postos de trabalho.

Toca e canta praticamente todas as canções de Rui Veloso e este sábado, na inauguração de um espaço que andava a sonhar há uma década, não deixou de se referir ao seu ídolo. O trabalho do cantor, compositor e guitarrista esteve sempre presente a longo do seu percurso até à concretização do "Amadeus Music Center", uma "casa de música e artistas", que construiu em Viana do Castelo.

O edifício custou "mais de um milhão de euros" e agrega escola com capacidade para até 300 alunos, loja de instrumentos, auditório com 90 lugares e estúdio de gravação. E também a valência de desenvolvimento de software para o ensino artístico, através da empresa MUSa Software.