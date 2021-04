Fábrica de motores para veículos elétricos cria 300 postos de trabalho em Viana

A empresa do setor automóvel BorgWarner anunciou esta quarta-feira a construção de uma nova fábrica de motores para veículos elétricos em Viana do Castelo, com criação de 300 novos postos de trabalho.

A unidade com 17 mil m2 a construir já a partir "dos próximos meses", representa um investimento de 25 milhões de euros e deverá começar a operar a partir de 2023.

É o terceiro projeto da empresa que se instalou no Parque Empresarial de Lanheses, Viana do Castelo, em 2011, ampliou instalações em 2020 e avança agora para nova unidade produtiva, apostando na eletrificação de veículos.

Atualmente opera com cerca de 950 trabalhadores. O novo projeto, tal como os anteriores, tem o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e foi apresentado esta quarta-feira em conferência de imprensa conjunta com o município.

Segundo o representante da empresa, Ricardo Moreira, a BorgWarner tem como objetivo que "em 2030, 45% do seu investimento esteja centrado nos veículos elétricos".

Atualmente, a empresa está implantada em 100 localizações de 24 países, possui cerca de 50 mil colaboradores e um volume de negócios de 10 mil milhões de dólares.