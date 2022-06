Fazer surf aos 80 é "uma lufada de juventude"

Clube de Viana do Castelo formou equipa "Blue Gym" com 16 seniores que há um ano entra no mar de prancha na mão. A surfista mais velha já é octogenária e a mais nova tem 64 anos. Todos dizem adorar "as sensações de liberdade, camaradagem e alegria". E também falam das emoções fortes, que acontecem quando fazem "uma boa onda".

Júlia Camelo tem 80 anos e é a mais velha de um grupo de 16 surfistas seniores, que há um ano entram de prancha na mão no mar do Cabedelo, em Viana do Castelo. Os "jovens" começaram a praticar a modalidade, a medo, há um ano através do Surf Clube de Viana (SCV) e hoje esperam ansiosamente pelos dias em que vão vestir o fato e fazer-se às ondas nas águas geladas cheios de alegria.

Júlia, a quem os amigos tratam por "Juquinha" ou "Julinha", é a "queridinha" da equipa "Blue Gym", criada em maio do ano passado com 14 mulheres e dois homens, e cujo elemento mais novo tem 64 anos.