Feira centenária que antecede Romaria d'Agonia mostra artesanato online

A centenária Feira de Artesanato e Manualidades, que antecede a Romaria d'Agonia, realiza-se este ano através de uma plataforma digital, em alternativa ao jardim marginal de Viana do Castelo, devido à pandemia de covid-19, foi anunciado esta sexta-feira, dia 26 de junho.

"Sabemos do enorme impacto que esta pandemia está a provocar também nos artesãos, sobretudo nos que não dispõem de uma loja física. Para muitos, a Mostra de Artesanato das Festas de Nossa Senhora d'Agonia era muito importante para concretizarem as suas vendas", sublinha o presidente da comissão de festas d'Agonia, António Cruz, citado numa nota.

De acordo com a organização, a cargo da ​​​​​​​MAOS - Movimento de Artes e Ofícios e com apoio da Câmara, os artesãos de Viana do Castelo podem inscrever-se na plataforma digital a partir desta sexta-feira e até 10 de julho.

