Feira de Viana do Castelo regressa esta sexta-feira em recinto fechado

A feira semanal de Viana do Castelo vai voltar a realizar-se esta sexta-feira, mas com restrições.

Segundo comunicado divulgado esta tarde pela Câmara Municipal, a feira no Campo d'Agonia decorrerá em recinto fechado com entrada e saída, a funcionar em pontos distintos para evitar que "aconteça o cruzamento de pessoas".

"A abertura da feira semanal cumprirá todos os requisitos exigidos pela Direção Geral de Saúde (DGS) e pelos normativos governamentais, pelo que todo o recinto será vedado com gradeamento, tendo apenas uma entrada e uma saída com circuitos identificados para que não aconteça cruzamento de pessoas", informa a Câmara Municipal.

"As entradas no recinto da feira serão controladas e o uso de máscara será obrigatório, assim como a desinfeção à entrada e à saída do mesmo". Do plano de contingência elaborado para o regresso da feira, prevê-se ainda que "todos os feirantes tenham em sua posse os materiais deproteção individual recomendados pela DGS". E que "a maioria dos feirantes mantenha o seu lugar habitual, cumprindo 1,5 metros de distanciamento entre tendas".

Além da feira de Viana do Castelo, cujos feirantes realizaram na sexta-feira passada, uma ação de protesto para reclamar o regresso à atividade, outras feiras do Alto Minho serão retomadas.

Segundo informação da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, "a operacionalização do regresso das feiras e mercados na região será efetuada caso a caso", sendo que deverão retomar "umas a partir do final da corrente semana e outras em que tal [é provável que] apenas venha a ser viável no mês de junho".