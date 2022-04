Feira do livro sai do jardim público e dá lugar a evento no Centro Cultural

A Câmara de Viana do Castelo anunciou a criação de um novo evento cultural alternativo à Feira do Livro, que decorria no jardim público da cidade.

"Ler em Viana" é o nome da nova iniciativa, que, de 23 de abril a 7 de maio, levará livros, conversas, teatro e concertos ao Centro Cultural, situado à beira rio. Segundo o Vereador da Cultura de Viana do Castelo, Manuel Vitorino, pretende-se que o evento seja "a festa da leitura" do concelho. "O âmago da questão é que não estamos apenas a realizar uma feira do livro, estamos a promover um evento que pretende sensibilizar e trabalhar as questões relacionadas com o livro e à cultura", indicou em conferência de imprensa.

O objetivo é dar "um novo fôlego à antiga Feira do Livro, que já era um modelo gasto", diz o diretor da Biblioteca Municipal, Rui Viana. "A iniciativa "Ler em Viana" congrega a Feira do Livro e os Contornos da Palavra, trazendo alguma animação a Viana do Castelo nesta altura do ano, sendo que o objetivo principal é sempre a promoção da leitura", realçou.

No novo formato, em espaço coberto, a 42ª edição da Feira do Livro e a 13ª edição da iniciativa Contornos da Palavra, compreenderá sessões de lançamento de livros, conferências, oficinas, encontro com escritores, espetáculos, teatro e concertos.

De acordo com informação divulgada, esta quarta-feira, em comunicado pela Câmara, a Feira do Livro arranca às 15 horas de 23 de abril, no Centro Cutlural. Contará 32 stands, 15 livreiros, em representação de mais de 180 editoras, associações, instituições do concelho e ainda com a presença de 14 escritores/autores. A programação inclui também três concertos, duas sessões de poesia, três espetáculos para o público infanto-juvenil, oficinas variadas e três colóquios.

O Centro Cultural estará de portas abertas, de segunda a sexta-feira, das 17 horas às 23 horas horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 15 horas às 23 horas.

Na programação, destaque para um concerto de entrada gratuita dos Clã, a 23 de abril. Participam no evento, para falar de literatura e de livros, nomes como Adolfo Luxúria Canibal (27 de abril), Mário Augusto (28 de abril) e Sérgio Godinho (29 de abril).

A 7 de maio será entregue o Prémio Literário Luís Miguel Rocha e no mesmo dia subirá ao palco do Centro Cultural de Viana do Castelo a rapper, letrista, cronista e ativista: Capicua.