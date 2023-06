Feira medieval de Viana dá lugar a Mercado de Descobrimentos no castelo

A cidade de Viana do Castelo vai acolher um novo evento de rua, de 15 a 18 de junho, com formato dedicado à época dos Descobrimentos.

A iniciativa a realizar no Castelo de Santiago da Barra, substitui a Feira Medieval, que até agora se realizava no centro histórico. Segundo comunicado divulgado esta terça-feira pela entidade promotora, a VianaFestas, a primeira edição do Mercado, fará o município recuar "500 anos, com mais de uma centena de momentos de animação", e contará com "a participação de 175 mercadores, artífices, artesãos e regatões, característicos da época dos descobrimentos".

O mesmo comunicado informa que o evento disporá de "espaços de animação e convívio com o objetivo de dar a conhecer ao público residente e visitantes hábitos e costumes característicos daquele período da história de Portugal e do concelho". O objetivo será promover a história de "Vianna da Foz do Lima".

PUB

"Temos uma história de séculos que temos de dar a conhecer e nada melhor do que o fazer associando com eventos agregadores. Neste novo formato aliamos a história, a animação, a cultura e a gastronomia. Temos de conhecer para valorizar", destacou Manuel Vitorino, presidente da VianaFestas, entidade promotora das festas da cidade.

Entre vários momentos de música, teatro, danças e oficinas, destaca-se um cortejo diário entre a Praça da República e o Castelo de Santiago da Barra, o palco principal do evento.

No domingo, 18, o percurso será o inverso terminado com a leitura do Foral e a apresentação de todos os grupos participantes. Um dos momentos de destaque será ainda a "Queimada e Esconjuro", promovida pelo Grupo Folclórico de Viana do Castelo, com oferta de bebida aos visitantes que adquiram o copo oficial do evento.

Na zona envolvente ao Castelo Santiago da Barra haverá animação permanente com um carrossel infantil, passeios a cavalo, torneios, acampamento Militar e do Povo e ainda jogos infantis.