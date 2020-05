Feirantes manifestam-se em Viana do Castelo para exigir retoma da atividade

Hoje às 17:14 Facebook

Um grupo de feirantes está a organizar uma manifestação, esta sexta-feira, em Viana do Castelo, para alertar o Governo da necessidade do regresso da atividade, após dois meses de paragem devido à pandemia de covid-19.

Feirante há 26 anos do setor do vestuário, Dília Ponte assegura que a "ideia de realizar a manifestação surgiu da necessidade de alertar consciências", face às dificuldades que o setor estará a atravessar.

"Entrámos em contacto com a Câmara de Viana do Castelo e foi-nos dito que a autarquia não tem autonomia, nesta fase, para decidir da reabertura ou não da nossa atividade. Ao abrigo do estado de calamidade, a câmara precisa de uma diretiva do Governo a dar a ordem para iniciarmos a atividade, enquadrando-nos em alguma das fases do desconfinamento", reconhece a vendedora.

