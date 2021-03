Festa d' Agonia prepara-se para regressar "ao vivo" se a pandemia deixar

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ano após a promeira edição sem festa na rua, devido à pandemia, a romaria de Nossa Senhora d" Agonia, em Viana do Castelo, prepara-se para regressar nos moldes tradicionais se a evolução da covid-19 for favorável.

A organização das festas, anunciou hoje que a próxima edição está programada para de 19 a 22 de agosto, "com um programa ao vivo e momentos apenas "online" em função da evolução da pandemia". E informou que o concurso público para seleção do cartaz oficial será aberto esta quarta-feira.

"Depois do mote "Sentir as festas d'Agonia" em 2020, que pela primeira vez em quase 250 anos deixou a Romaria sem público, para prevenir a transmissão da covid-19, a comissão de festas admite na próxima edição já será possível também vivê-las, embora ainda com restrições", escreve a VianaFestas em comunicado.

"Sabemos do constrangimento que foi fazer a Romaria totalmente através da Internet e acreditamos que este ano já será possível voltar a ter alguns momentos com público", acrescenta.

O concurso público decorre de 24 de março a 21 de maio e escolherá o cartaz da festa, que "este ano aposta na desburocratização do processo, podendo os candidatos submeter as propostas, pela primeira vez e dentro deste período, pela página www.festasdagonia.com".

"É mais um passo para simplificar o processo e termos cada vez mais e melhores propostas. Queremos que o processo de seleção do cartaz, que depois percorre todo o mundo a anunciar a Romaria, seja de facto facilitado pela qualidade das propostas", assume o Presidente da VianaFestas, António Cruz.

A Romaria em honra de Nossa Senhora da Agonia realiza-se, anualmente, na cidade de Viana do

Castelo, desde 1772 e desde 1783 que acontece no mês de agosto.