Festa d'Agonia à espera de superar o milhão de participantes

A romaria de Nossa Senhora d'Agonia, em Viana do Castelo, regressa a partir desta quarta-feira com programa integral e reforçado com mais um dia, após dois anos de pandemia. A expectativa do Município é que, até domingo, se viva uma das maiores enchentes de sempre, superando "o milhão de pessoas" registado nas últimas edições até 2019.

"Há uma ansiedade muito grande de voltar a viver as festas", afirma o presidente da Câmara de Viana, Luís Nobre, referindo que "conscientes do aumento do número de visitantes que certamente vai acontecer", foi criado um dispositivo especial "de prevenção, proteção e socorro" no centro da cidade, com meios dos bombeiros sapadores e voluntários, INEM, PSP, Cruz Vermelha e Polícia Marítima. Foram também criados mais 1700 lugares de estacionamento provisórios na periferia, além dos 4000 existentes.