Festa das Rosas celebrada há 400 anos em Vila Franca regressa em maio

A freguesia de Vila Franca em Viana do Castelo volta a celebrar este ano, a Festa das Rosas, uma festa com 400 anos de história e que recentemente foi inscrita inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

A romaria conhecida pelos seus pesados cestos floridos, transportados à cabeça por jovens mordomas da terra, decorrerá de 6 a 9 de Maio. Trata-se da primeira do ciclo de festas e romarias do Minho, que se prolonga até Setembro.

Segundo comunicado divulgado esta segunda-feira pela Câmara de Viana do Castelo, já foi apresentado o cartaz da festa, que este ano tem como mote "Unidas na tradição e pela tradição".

Os tradicionais cestos floridos da romaria de VilaFranca, são confeccionados com milhares de pétalas de flores e alguns deles chegam a pesar mais de 50 quilos. Jovens mordomas baptizadas em Vila Franca e que completem 19 anos em maio, desfilam com eles à cabeça.

"No ano em que se assinalam os 400 anos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário, fundada em 1622 por frades dominicanos, o Presidente da Câmara de Viana do Castelo destaca a capacidade mobilizadora desta romaria, que é uma das mais tradicionais do concelho", indica o comunicado daquela autarquia, recordando que "desde setembro de 2021, a Festa das Rosas de Vila Franca está classificada como Património Cultural Imaterial". Uma inscrição que "surgiu na sequência de um pedido formulado pela Junta de Freguesia de Vila Franca, apoiado pela Câmara Municipal".

Em março do ano passado, o executivo camarário aprovou, por unanimidade, um parecer positivo, "manifestando a total concordância" a este registo por "visar a proteção legal de todo o simbolismo e expressão cultural que as festas representam no plano local e nacional".

O documento sobre a Festa das Rosas destacava "a sua longa história, documentada, pelo menos desde 1622" e o seu "caráter único na continuação dos festivais milenares de invocação da primavera e do renascer do ciclo anual da vida".

A Festa das Rosas constitui "um dos últimos testemunhos vivos do culto à Senhora do Rosário e à oferenda de flores às várias invocações da Senhora.