Festa das Rosas de Vila Franca inscrita como Património Cultural Imaterial português

A tradicional Festa das Rosas de Vila Franca, em Viana do Castelo, foi inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. Segundo informação divulgada esta terça-feira em comunicado pela autarquia, a classificação "consta de um anúncio hoje publicado em Diário da República".

"A inscrição da Festa das Rosas de Vila Franca no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial responde aos critérios [...] relativos à importância da manifestação [...] enquanto reflexo da identidade da comunidade em que esta tradição se originou e se pratica", cita a Câmara Municipal aludindo ao referido no anúncio, publicado por despacho da subdiretora-geral do Património Cultural, Rita Jerónimo.

Ainda segundo aquela autarquia, "a inscrição agora formalizada surge na sequência de um pedido formulado pela Junta de Freguesia de Vila Franca, apoiado pela Câmara Municipal".

A história da Festa das Rosas, típica pelos seus pesados cestos floridos que as raparigas da freguesia que completam 19 anos transportam à cabeça como oferenda à Senhora do Rosário, "está documentada, pelo menos desde 1622" e está associada a "festivais milenares de invocação da primavera e do renascer do ciclo anual da vida".

No documento de classificação agora formalizada realça-se "a produção e reprodução que caracterizam esta manifestação do património cultural na atualidade" e que se traduz "em práticas transmitidas intergeracionalmente no âmbito da comunidade, com recurso privilegiado à oralidade e à observação e participação direta".

A Festa das Rosas é a primeira grande romaria do ciclo anual de romarias do Alto Minho. Realiza-se há 399 anos na freguesia de Vila Franca no mês de maio.