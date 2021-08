Festas d'Agonia sem diversões

As festas d"Agonia de Viana do Castelo vão decorrer, este ano, ainda sem diversões. A instalação de equipamentos no Campo d"Agonia não foi autorizada devido à evolução da pandemia.

Segundo informação divulgada esta quarta-feira pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, após avaliação pela Comissão de Festas de Nossa Senhora d"Agonia, a VianaFestas e a Autoridade de Saúde, foi decidido "autorizar, com o devido distanciamento e em regime de take away, a presença dos equipamentos de restauração" naquele espaço, onde tradicionalmente se concentram os "comes e bebes" e as diversões.

Por outro lado, decidiram "não autorizar a colocação de equipamentos de diversão no Campo da Agonia, uma vez que não estão reunidas as condições necessárias como o distanciamento social".

"As entidades envolvidas apelam ao sentido de responsabilidade dos utilizadores e dos proprietários desta área e à compreensão para as medidas tomadas, uma vez que esta é uma situação atípica, num ano onde a normalidade ainda não pode ser uma realidade", refere o comunicado. "Espera-se que, em 2022, já seja possível o regresso das animações à Festa de Nossa Senhora da Agonia", acrescenta.

A Romaria decorrerá de 19 a 22 de agosto, com alguns números presenciais no Centro Cultural da cidade, como concertos e Folclore, e transmissão online de vídeos dos principais números da festa, como o Desfile da Mordomia e Procissão ao Mar.

Neste momento, decorre no jardim público a Feira de Artesanato que, por tradição, marca o arranque da animação festiva. A cidade está engalanada e com iluminação noturna como é habitual durante as festas.