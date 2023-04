Festival de cinema das escolas e do cineclubismo regressa de 2 a 14 de maio

Os Encontros de Cinema de Viana, evento dedicado à produção cinematográfica nas escolas e ao cineclubismo, regressa de 2 a 14 de maio. O festival, organizado pela associação Ao Norte, em parceria com a câmara de Viana do Castelo, cumprirá a 23.ª edição, no formato habitual, com competição e exibição de filmes produzidos em meio escolar, formação, debates, encontros de professores e de cineclubes portugueses e galegos, oficinas, e uma conferência internacional de cinema.

Este ano o evento contará com a participação de 3500 estudantes e 150 professores daquele concelho, mas também com alunos de vários pontos do país que competem nas áreas da ficção e animação, com filmes produzidos em contexto de escola e clubes de cinema.

"No âmbito da programação destes Encontros, o festival de vídeo escolar, o Ação, que vai para a 9.ª edição, temos 67 filmes a concurso, oriundos de escolas de todo o país desde o pré-escolar ao ensino superior", referiu, esta quinta-feira, o diretor executivo dos Encontros de Cinema de Viana (ECVC), Rui Ramos, na conferência de imprensa de apresentação, adiantando que, este ano, participaram "escolas do Algarve, Lisboa e de zonas de mais proximidade".

A 10 de maio, no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, vão ser apresentados os filmes selecionados e entregues os respetivos prémios, do referido concurso.

O festival premeia ainda jovens cineastas de língua oficial portuguesa através da competição "PrimeirOlhar" e inclui secções para visionamento e debate de filmes propostos às escolas, e de apresentação pública e projeção dos vídeos realizados em contexto escolar. Decorrerão ainda "oficinas de cinema em várias escolas e uma ação de formação para professores", e a exibição do filme-concerto "Piratas e Sereias, ostras e baleias", do projeto Space Ensemble.

O Encontros de Cinema de Viana assume-se como "um espaço comum de partilha, formação e debate em que confluem estudantes de cinema e das escolas da região, cineclubistas de Portugal e da Galiza e público em geral, enriquecido com a participação ativa de profissionais deste meio artístico". Segundo Rui Ramos, "ao longo de 23 anos, os Encontros têm vindo a alterar-se, contando hoje com uma identidade muito própria e características únicas a nível nacional".

Na apresentação do evento, o vice-presidente da câmara e Vereador da Cultura e da Educação, Manuel Vitorino, destacou o facto desta iniciativa se dedicar ao "cinema não comercial", e se apresentar como "um quarto período escolar" do ano letivo, em que os alunos podem participar "de forma voluntária, utilizando o cinema como ferramenta pedagógica ou de lazer".