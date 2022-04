Festival Encontros de Viana regressa de 2 a 13 de maio: "O público está sedento de cinema"

O evento "Encontros de Viana", dedicado ao mundo do cinema, estará de regresso, de forma presencial, de 2 a 13 de maio, nas escolas e em duas salas de Viana do Castelo.

O certame - vocacionado para o público escolar, mas que contempla também atividades e exibição de filmes para o grande público - retoma, após duas edições em formato híbrido (online e presencial) com limitações, devido à pandemia de covid-19. A organização espera que a edição de 2022 seja "das mais concorridas de sempre".

"É de destacar a ansiedade por parte do público de ir ao cinema, que se reflete num conjunto de contactos que temos tido e inscrições. Provavelmente esta edição do Encontros vai ser das mais concorridas, porque temos cerca de cinco mil alunos inscritos para participar nas exibições de cinema", declarou Rui Ramos, da associação Ao Norte, que organiza a iniciativa, referindo que o número diz respeito apenas à exibição de filmes, já que ainda haverá outras participações em "workshops que vão decorrer dentro e fora das escolas". "A adesão é fantástica", comentou.

De 2 a 13 de maio, haverá sessões de manhã, à tarde e à noite nas salas do Teatro Municipal Sá de Miranda e Cinema Verde Viana, abertas ao público em geral. Uma das ações previstas está dirigida à população prisional. Decorrerá no Estabelecimento Prisional de Viana do Castelo, com exibição do filme "Desafios", que versa a temática dos cantares ao desafio, e que contará com presença do cantor popular Augusto Canário.

A Associação Ao Norte vai também exibir uma versão inclusiva do filme "Surdina", no Teatro Sá de Miranda, legendado para pessoas com deficiência auditiva e áudio descrição para pessoas cegas ou com deficiência visual.

Rui Ramos sublinha que o certame, que regressa ao seu calendário habitual (maio) após os dois anos de pandemia, "é único no país e diferente de todos os outros, porque é quase todo ele orientado para o espaço escola e para a literacia audiovisual".

O evento "Encontros de Cinema de Viana" conta com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo e inclui, na sua programação, a realização, de 2 a 6 de maio, da 11.ª Conferência Internacional de Cinema de Viana do Castelo, que reúne investigadores e professores universitários na Escola Superior de Educação (ESE) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. A iniciativa debaterá "o Cinema e a Educação e o Cinema, Arte, Ciência e Cultura" e será acompanhada de exposições.

PUB

No dia 4 de maio, decorrerá no Teatro Sá de Miranda o Festival de Vídeo Escolar "Ação", com a exibição e entrega de prémios a filmes realizados em âmbito escolar por alunos dos ensinos básico e secundário de todo o país. Na mesma sala, de 6 a 8 de maio, serão apresentados filmes selecionados para o "Prémio Primeiro Olhar", secção competitiva que premeia trabalhos de alunos de escolas de cinema, de audiovisuais ou comunicação, e formandos de cursos de documentarismo promovidos por outras entidades em Portugal, Galiza, Brasil e países de língua portuguesa.

O programa inclui ainda, entre outras atividades, apresentações no âmbito das secções Olhares Frontais e Histórias na Praça, com o realizador Pedro Sena Nunes, e um Encontro Luso-Galaico de Cineclubes. E uma ação de formação para professores intitulada "Aniki Bóbó - Propostas de análise fílmica", pelo Centro de Formação Contínua de Viana do Castelo.