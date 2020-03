Festival NeoPop doa bebidas e fruta ao hospital e Cruz Vermelha de Viana

A organização do festival de música eletrónica NeoPop de Viana do Castelo entregou um carregamento de bebidas e fruta ao hospital e à Cruz Vermelha.

De acordo com informação divulgada na sua página de Facebook, foram doadas "1200 águas, 1776 latas de Red Bull, 576 cápsulas de café e 112 quilos de fruta".

"Não podemos batalhar na linha da frente mas podemos fazer alguma diferença na vida dos verdadeiros heróis", escrevem os organizadores do evento que há 15 anos decorre naquela cidade. "Em nome do NeoPop esta doação à Cruz Vermelha CVP Centro Humanitário Alto Minho e Hospital de Viana do Castelo foi uma das formas para já encontradas de ajudar quem nos ajuda".