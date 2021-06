Fiéis convocam vigília pela eleição de novo bispo para Viana do Castelo

Um grupo de fiéis convocou para esta quinta-feira, às 21 horas, a realização de "uma vigília de oração pela eleição de um novo Bispo para a Diocese de Viana do Castelo".

A iniciativa vai realizar-se na Capela do Seminário Diocesano e, segundo comunicado divulgado pelo organizadores, contará "com a participação de leigos e sacerdotes que fazem parte desta mesma família Diocesana".

"Desde a morte de D. Anacleto Oliveira, a 18 de Setembro de 2020, que a Diocese de Viana do Castelo vive em sede vacante. Decorridos estes quase 9 meses, a comunidade eclesial de Viana do Castelo, concretizando o pedido do Administrador Diocesano de oração pela nomeação de um novo Pastor, unir-se-á em oração aguardando, com expectativa, a designação do sucessor de D. Anacleto", escrevem, remetendo eventuais declarações sobre o assunto para amanhã.

Segundo fonte da Diocese, a referida vigília "não é uma iniciativa" da própria, mas "de fiéis de Viana do Castelo". Nesta altura, "não há qualquer nome" para eventual sucessor de D. Anacleto.

Desde o falecimento do Bispo de Viana, num acidente rodoviário no Alentejo, quando regressava de umas férias no Algarve, os suas funções estão entregues ao administrador diocesano, Monsenhor Sebastião Ferreira.