Fiéis entregam chave de igreja em protesto contra padre "materialista, com sinais de riqueza"

Um grupo de paroquianos de Santa Leocádia de Geraz do Lima, em Viana do Castelo, entregou, esta quinta-feira, ao vigário-geral da Diocese as chaves da igreja em "protesto" pela nomeação do novo pároco que contestam desde maio de 2019.

"Entregou-se a chaves e o inventário de tudo o que existe na igreja. Agora que façam o que quiserem. Agora está nas mãos da Diocese. Já que o sistema é tão ditatorial, agora a responsabilidade é da diocese", afirmou hoje à Lusa o porta-voz dos paroquianos, Agostinho Lima.

O impasse na tomada de posse do padre na paróquia de Santa Leocádia de Geraz do Lima, com cerca de dois mil habitantes e situada a cerca de 20 quilómetros da cidade de Viana do Castelo, arrasta-se desde maio de 2019 na sequência da morte do pároco anterior, João Cunha, e da nomeação, pela diocese, do sucessor, o padre Adão Lima.

Os fiéis da nova paróquia entendem que "o padre Adão Lima é uma pessoa materialista, com grandes sinais de riqueza, autoritário, inacessível, não dialogante e um mau exemplo para a comunidade".

Desde o início do diferendo, tanto o pároco em causa como a diocese recusam fazer comentários sobre o assunto.

Agostinho Lima explicou que a decisão de entregar as chaves do templo "foi tomada no domingo numa reunião que que juntou cerca 300 pessoas".

Hoje, cerca das 10 horas, "um grupo de seis fiéis deslocou-se à Cúria Diocesana para entregar o inventário feito por elementos que antigamente constituem a comissão fabriqueira e as chaves da igreja paroquial".

Contactada pela agência Lusa, fonte do secretariado diocesano de Viana do Castelo informou que "um grupo de paroquianos foi recebido pelo vigário-geral Sebastião Ferreira", escusando-se a prestar mais esclarecimentos sobre o assunto.

Agostinho Lima garantiu que pessoas da aldeia "estão revoltadas, cansadas e desanimadas".

"As pessoas estão desanimadas pela forma como a igreja atua. Não é exemplo para ninguém. Os fiéis mais idosos dizem que andaram a ser enganados pela Igreja toda a vida", apontou.

Questionado sobre o futuro da paróquia, o porta-voz dos fiéis disse desconhecer.

"Se quiseram mandar o padre Adão que mandem. Se quiserem mandar outro padre que mandem. Quem quiser ir à igreja vai, quem não quiser não vai. Se for o padre Adão, possivelmente as pessoas irão é manifestar-se à porta da igreja. Não haverá violência, mas as pessoas irão protestar", referiu.

Em janeiro os paroquianos impediram a posse do pároco, desligando as luzes do templo.