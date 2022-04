Filmes sobre Viana do Castelo premiados no Brasil

Dois filmes sobre Viana do Castelo e as suas tradições foram premiados pelo Finisterra Brazil Film Art & Tourism Festival, de Cachoeira, Bahia. As produções ""Herança" e "Havemos de ir a Viana", realizadas por Flávio Cruz, arrecadaram cinco prémios.

"Os filmes vencedores promovem Viana do Castelo, as suas tradições e os seus agentes culturais, e foram muito bem recebidos tanto pelo júri como pelo público, que se mostrou muito curioso e com vontade de visitar este município português", refere o realizador em comunicado.

"Herança" foi realizado com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo e "Havemos de ir a Viana" com o apoio da Comissão de Festas da Sra. d"Agonia.

O Finisterra Brazil Film Art & Tourism Festival, que atribuiu os prémios, "dá destaque à ligação entre a cultura, a história e o turismo, recebeu trabalhos brasileiros, mas também de muitos lugares do mundo, incluindo vários países europeus".

Flávio Cruz fundou em 2017 a empresa Ponto de Vista - Produções Audiovisuais, tendo já realizado vários documentários como "Simbiose", "Noite dos Tapetes", "Casa-ENVC". Também produziu vídeos para projetos musicais com Miguel Araújo, António Zambujo, Azeitonas, Diana Martinez, Sons do Minho, Contraponto e Grupo Etnográfico de Areosa.