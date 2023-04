Fim da empresa da água do Alto Minho discutido no Parlamento em maio

Uma petição "Pelo fim da empresa intermunicipal Águas do Alto Minho" vai ser debatida no Parlamento no dia 5 de maio.

Em causa está o pedido de um grupo de cidadãos, que atingiu mais de 10 mil assinaturas, que propõe a reversão da entidade que explora e gere o sistema de águas de sete municípios do distrito de Viana do Castelo.

A Águas do Alto Minho entrou em atividade em janeiro de 2020, agregando o serviço de abastecimento de água e saneamento de águas residuais de Arcos de Valdevez (PSD), Caminha (PS), Paredes de Coura (PS), Ponte de Lima (CDS), Valença (PS), Viana do Castelo (PS) e Vila Nova de Cerveira (PS).

A empresa tem como acionistas a Águas de Portugal (51%) e os municípios agregados (49%), e a sua constituição nunca foi pacífica desde o início. Manifestações de rua e outras formas de protesto da população, além de posições partidárias em todas as frentes, com especial destaque para a CDU e Bloco de Esquerda, exigiram a reversão da empresa para o sistema antigo (gestão municipal).

Recorde-se que três municípios do distrito de Viana do Castelo - Monção (PSD), Melgaço (PS) e Ponte da Barca (PSD) - optaram por não aderir à Águas do Alto Minho e manter os seus próprios sistemas de gestão municipais.

A petição, da "iniciativa de Cláudia Sofia da Costa Narciso Labrujó e outros", aponta "as inconstitucionalidades do negócio" que deu origem à empresa.