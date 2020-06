Fogo destrói viatura e danifica outras duas em Viana do Castelo

Uma viatura incendiou-se e ficou totalmente destruída, provocando danos noutras duas, esta sexta-feira à tarde em Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o incêndio ocorreu por volta das 15.30 horas na rua do Limia, nas imediações da Pousada da Juventude na cidade.

Junto ao local está instalado um circo e os trabalhadores ajudaram no momento do socorro. De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários, o fogo destruiu por completo o automóvel onde as chamas começaram e atingiu ainda outros dois que se encontravam ao lado.

No combate ao incêndio estiveram 11 operacionais com quatro viaturas das corporações de Voluntários e Sapadores e ainda a PSP de Viana do Castelo.