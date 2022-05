Folia estudantil voltou esta quarta-feira às ruas de Viana

A cidade de Viana do Castelo voltou esta quarta-feira a assistir aos festejos dos estudantes das escolas do Instituto Politécnico.

Após dois anos sem cortejo académico devido à pandemia, as ruas voltaram a encher-se de folia, com um cortejo que, entre caloiros e finalistas, foi praticamente o primeiro para todos.

A festa foi de emoções e contagiou também dirigentes do Politécnico. "Sejam felizes e lutem pelos vossos sonhos", disse aos estudantes, durante o cortejo, a vice-presidente do IPVC, Ana Paula Vale, segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira pela instituição de ensino e onde são relatados momentos do destifle.

"Dois anos depois, os alunos do Instituto Politécnico de Viana do Castelo voltaram às ruas de Viana do Castelo para participarem no cortejo académico, organizado pela Federação Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Cor, animação, orgulho, saudade e muita emoção fizeram parte do momento que todos ansiavam há muito", descreve o comunicado, citando alguns alunos.

Um deles, a finalista do curso de Engenharia Civil e do Ambiente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), Christian Carvalho: "Levo memórias, amigos, família, muito conhecimento e aprendizagem e até lágrimas".

Na tribuna, o presidente da Federação Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, André Neves, destacou o facto daquele cortejo ser o primeiro em que os finalistas participam. "Nota-se a alegria e a nostalgia ao mesmo tempo no rosto de todos eles", disse, referindo que a iniciativa "teve um sabor muito especial". André Neves fez um balanço positivo da Semana Académica do IPVC, que está a decorrer esta semana, destacando a "grande adesão e envolvência de toda a comunidade".