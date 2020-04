Forças de segurança vão ao hospital de Viana agradecer aos profissionais de saúde

O hospital de Viana do Castelo vai receber, na sexta-feira, uma ação pública das forças de segurança do Alto Minho em agradecimento pelo trabalho dos profissionais de saúde na luta contra a Covid-19.

A iniciativa prevê a chegada ao hospital, cerca das 16 horas de sexta-feira, de uma coluna de militares e operacionais da GNR, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a Polícia Marítima e de Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo. A realização da ação foi divulgada esta quinta-feira pelo Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo.

"Desde a eclosão da crise pandémica, que a todos afeta, os profissionais de saúde têm desempenhado uma missão fundamental na primeira linha do combate ao inimigo invisível e insidioso que nos ataca", avança em comunicado, referindo que "médicos, enfermeiros, auxiliares e demais pessoal de apoio hospitalar, têm mantido uma inexcedível postura, altruísta, empenhada e de inabalável dedicação".

"Neste contexto e em sinal de sentido reconhecimento, a Polícia de Segurança Pública despoletou uma ação pública de agradecimento aos nossos profissionais de saúde, pelo trabalho abnegado que têm executado em prol dos nossos concidadãos, correndo os riscos inerentes a quem está na frente da batalha, nomeadamente comprovados pelo número de profissionais infetados pela doença Covid-19", lê-se no mesmo comunicado.

Também a Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) já divulgou que "foi contactada para receber, dia 17 de abril, no Hospital de Santa Luzia por volta das 16 horas as forças de segurança para uma singela homenagem aos profissionais que diariamente se encontram na luta contra a Covid-19".

E agradeceu "de forma sentida a homenagem a todos os profissionais de saúde, uma homenagem que se insere numa verdadeira onda de solidariedade que tem chegado sobre as mais variadas formas, desde doações até palavras de apoio".

E retribuiu "publicamente a homenagem a todas as forças de segurança e da proteção civil, dos polícias aos bombeiros, que garantem a segurança do país e dão um muito importante contributo na luta" contra a pandemia.