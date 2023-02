Funicular de Santa Luzia só reabre em junho para tristeza de todos

Elevador com o trajeto mais extenso do país está parado desde agosto. Turistas e vizinhos lamentam.

Pedro e Arantxa, turistas espanhóis de La Rioja, região vizinha do País Basco, de visita por uns dias a Viana do Castelo, procuravam ontem subir o monte de Santa Luzia, no funicular, mas depararam-se com a estação fechada. Leram o aviso afixado na porta e seguiram o passeio. "Era a primeira vez. Foi uma desilusão, outro dia voltaremos", comentou Pedro.

Para poder fazer a viagem de sete minutos até ao cume no mais extenso percurso de um funicular no pais (650 metros), de onde se avista uma das mais belas paisagens da região, o casal espanhol poderá regressar no final da primavera. O elevador parou em agosto de 2022, devido a um problema num dos cabos, e está nesta altura a ser alvo de uma remodelação profunda.