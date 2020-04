GNR corta A28 em Viana para controlar circulação entre concelhos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 02:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A A28 vai ser cortada pela GNR este sábado e domingo, à entrada de Viana do Castelo, para controlar a circulação entre concelhos, no âmbito da operação "Páscoa em Casa".

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana, esta sexta-feira decorrerá uma ação de fiscalização entre as 13 e as 19 horas, com corte de via no sentido Sul-Norte, à entrada da ponte.

Envolverá 25 militares e o apoio de elementos da concessionária NorteLitoral. No domingo, o trânsito será desviado da A28, com corte de via também no sentido Sul-Norte, junto à saída 21 (Neiva), entre as 8.30 e as 13 horas.

O dispositivo fiscalizará os automobilistas na rotunda de Neiva.