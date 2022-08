Golfinho morto e com cauda amputada dá à costa em Viana do Castelo

Rita Salcedas Hoje às 10:02 Facebook

Um golfinho foi encontrado morto, com a cauda amputada, ao início da noite de quinta-feira, numa praia de Viana do Castelo.

O animal foi avistado, pelas 20.30 horas de quinta-feira, na Praia Norte, em Viana do Castelo, por elementos do departamento de defesa do ambiente da associação Darque Kayak Clube, promotora da canoagem de competição e lazer.

Segundo explicou ao JN o presidente do clube, que mostra preocupação com "o que poderá constituir um atentado ambiental", o golfinho foi encontrado com cauda amputada e com o que parecem ser marcas de redes. "Terá sido trazido pela maré", disse o responsável, revelando que o caso foi imediatamente comunicado à Polícia Marítima.

Esta é a segunda vez, em poucos dias, que um golfinho sem cauda dá à costa numa praia do concelho. O mesmo aconteceu na tarde de 30 de julho, na praia de Amorosa, onde os banhistas foram surpreendidos pelo animal no meio da rebentação das ondas. Também, na altura, o caso foi reportado às autoridades.