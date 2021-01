Grupo de cidadãos quer criar comissão jurídica contra a Águas do Alto Minho

Hoje às 17:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de cidadãos do Alto Minho quer criar uma comissão jurídica contra a empresa de gestão das redes de água em baixa e de saneamento Águas do Alto Minho (AdAM), alertando para "um conjunto de irregularidades" que afeta a população.

Em comunicado, o grupo que se denomina "Cidadãos indignados com a AdAM" informa que "está a organizar uma comissão jurídica que visa a abertura de um processo em instâncias nacionais ou mesmo no Tribunal Europeu" contra a empresa, com o objetivo de "combater um conjunto de irregularidades e aumentos de preço sem justificação técnica, administrativa e até estratégica".

A comissão jurídica pretende "criar um coletivo representativo e amplo ao nível dos sete municípios" abrangidos pela AdAM, nomeadamente Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira.

Leia mais em Alto Minho TV