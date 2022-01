Há 128 recrutas em formação para reforçar bombeiros do Alto Minho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:56 Facebook

A Federação dos Bombeiros do Distrito de Viana do Castelo anunciou, esta terça-feira, que está em curso a 4ª edição da Escola de Recrutas, com 128 novos elementos.

Segundo comunicado divulgado por aquela federação, a iniciativa, que resulta de uma parceria com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, visa "robustecer e aumentar a capacidade dos bombeiros do distrito de Viana do Castelo e, sobretudo, suprimir as perdas que ao longo dos tempos se têm feito sentir".

A ação foi iniciada em outubro de 2021 e está agora a passar à segunda fase do processo, com "a realização de ações de formação subordinadas aos temas do socorrismo e desencarceramento, conferindo aos elementos conhecimentos teóricos e técnicos". Após este período, os recrutas serão ainda submetidos a uma última fase que "será o período probatório, com uma duração ​​​​​​​de aproximadamente três meses".

Após a prova final, os novos elementos poderão "exercer funções na carreira de Bombeiro Voluntário e reforçar a proteção e socorro no distrito de Viana do Castelo". De acordo com o mesmo comunicado, aquela região possui "uma área total de 222 mil hectares, 208 freguesias, 99 das quais (8,9% do total do país) consideradas prioritárias na prevenção de fogos florestais e onde estão identificados 1185 lugares prioritários".