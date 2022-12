"Há municípios a canalizar investimento para ajudar pessoas", diz Bispo de Viana do Castelo

O Bispo de Viana do Castelo, D. João Lavrador está preocupado com o impacto da crise na vida da população e das instituições daquela Diocese, e refere que já há municípios a "canalizar investimento para ajudar pessoas".

O prelado, que reuniu recentemente com os autarcas e representantes das Misericórdias do Alto Minho, afirma que há, naquela região um "aumento da pobreza", e também instituições a enfrentar apuros financeiros. "Algumas já começam a ficar endividadas e a ter dificuldade em responder no dia a dia a fornecedores", disse, aludiu à incerteza quanto ao futuro, principalmente por causa da guerra na Ucrânia.

"Isto está-nos a preocupar bastante e por isso é que quis sensibilizar também os autarcas para esta situação. Todos eles se manifestaram muito solidários, atentos e sensíveis a esta realidade e a querer ajudar", declarou D. João Lavrador, ontem num jantar de natal com jornalistas da região, indicando que, dos dez presidentes de câmara do distrito de Viana do Castelo, "algum manifestou que é preciso pôr em primeiro lugar as pessoas, principalmente as que mais necessitam, e reservar um bocado o investimento para essa área". Sem revelar de que município se trata, o Bispo de Viana do Castelo, adiantou que o referido autarca "já tem em plano canalizar investimento para as necessidades das pessoas, porque sente o aumento da pobreza e sabe que esse é um problema que o vai inquietar no futuro". "Um manifestou e os outros [autarcas] certamente também vão apoiar da mesma forma", declarou.

O prelado sublinhou a sua apreensão faze a 2023, porque "não se sabe o que está para vir e já estamos bastante afetados".

Destacou que a crise está atingir "as pessoas em geral, mas sobretudo as mais vulneráveis, que nestas situações são as que tem mais dificuldade em acorrer às suas necessidades primárias, da alimentação e gastos na eletricidade, gás, etc". "O aumento de preços para muitas famílias torna-se quase incomportável", indicou, comentando que a crise afeta, por outro lado, "sobretudo instituições de acolhimento de idosos, que têm despesas muito acrescidas, com aquecimento, alimentação e até custos com combustível porque têm de fazer muitos quilómetros no apoio domiciliário". Fez ainda um alerta para "as condições de vida" dos imigrantes, que têm chegado em grande número ao Alto Minho. "É preciso estar atento", sublinhou D. João Lavrador, deixando uma palavra de "esperança" no futuro. "Penso que quando todos estamos preocupados e quando todos estamos empenhados em encontrar soluções, é mais fácil", concluiu.