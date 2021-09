Habitação e emprego nas prioridades dos candidatos à Câmara de Viana do Castelo

Investimento na habitação e no emprego qualificado foram propostas transversais aos oito candidatos às autárquicas. Perda de população na mira dos opositores à liderança socialista, que já não conta com José Maria Costa por limitação de mandatos.

Políticas para fixação de população e melhoria das condições de vida dos residentes, nomeadamente, através de investimento na habitação e no emprego qualificado, foram propostas transversais a todos os oito candidatos à Câmara de Viana do Castelo, no debate promovido, na quarta-feira, pelo JN no Ateneu Comercial do Porto.

Aquelas áreas foram também as mais criticadas pelos cabeças de lista opositores à atual autarquia do Partido Socialista, liderada por José Maria Costa e cujo candidato, por limitação de mandatos do presidente, é agora o vereador do Planeamento e Urbanismo, Luís Nobre.