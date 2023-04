Heavy metal volta a ouvir-se em Barroselas com 40 bandas até domingo

O SWR Barroselas Metalfest está de regresso até domingo, com 40 bandas de música heavy metal em cartaz, na vila vianense que dá nome ao festival. É a edição número 23, após o interregno desde 2019, por causa da pandemia. Em 2022 a organização realizou uma pequena festa no local, mas este é o ano de retoma com dois palcos.

As primeiras quatro bandas, todas portuguesas, atuaram quinta-feira à noite. Coube a Prayers of Sanity, Pledge, Hunted Scriptum e Nagasaki Sunrise dar os primeiros acordes do regresso do SWR Barroselas Metalfest. "O dia zero [ontem] foi engraçado. Não sabíamos bem o que ia acontecer, mas correu muito bem. Notamos que estamos um bocado enferrujados, mas acho que vai ser uma edição bastante positiva", afirma Ricardo Veiga, que desde sempre organiza o evento com o irmão Tiago.

A expetativa nesta edição é chegar "aos números que eram normais do festival, antes da pandemia", adianta Ricardo Veiga. "Era quase duas mil pessoas por dia", recorda, confessando: "Esta pausa foi um bocado dramática ao início, mas depois tornou-se uma forma de termos tempo para pensar no que podíamos fazer com o festival".

PUB

O publico já começou a chegar a Barroselas e, segundo Ricardo, a organização está "à espera da habitual invasão de espanhóis". A programação arranca nestes três dias às 16 horas para terminar às cinco da madrugada.

No cartaz de sexta-feira, estão Pig Destroyer (USA), Profanatica (USA), Crisix (Espanha), Imperial Triumphant (USA), Hideous Divinity (Itália), Graveyard (Espanha), Vai-te foder (Portugal), Amken (Grécia), Krypto (Portugal, Necrobode (Portugal), Nuclear Warfare (Alemanha) e Himura (Espanha).

Estes sábado, vão a palco 12 bandas: Sadistic Intent (USA), Gutalax (Républica Checa), Horna (Finlandia), Inferno (Républica Checa), Mortiferum (USA), Suffering Hour (USA), Sahg (Noruega), Adrift (Espanha), Wanderer (Portugal), Bas Rotten (Portugal), Basalto (Portugal) e Infrahumano (Espanha).

Para domingo, estão reservadas mais 12 bandas: Triumph of Death (Suíça), Rotten Sound (Finlandia), Esoteric (Reino Unido), Gorod (França), Master Boot Record (Itália), Insanity Alert (Austria), Holocausto Canibal (Portugal), Extirpation (Itália), Bleeding Display (Portugal), Blodskam (Suécia), Terror Empire (Portugal) e Biolence (Portugal).

A organização anunciou o adiamento da atuação dos Sargeist para 2024, "devido a compromissos pessoais" da banda.