Hino nacional à porta do hospital de Viana: "Alento para continuarmos"

O hino nacional ecoou esta quinta-feira junto ao hospital de Viana do Castelo. A partir da porta, das janelas e varandas, profissionais de saúde ouviram polícias, bombeiros e agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a cantar a uma só voz. No fim houve aplausos emocionados.

Foi um momento de reconhecimento mútuo pelo esforço na luta contra a pandemia de Covid-19.

"Senti-me um bocadinho emocionada, principalmente com o hino nacional, porque pertenço aos dois lados. Sou bombeira [dos Voluntários de Viana do Castelo] e enfermeira. Tem sido dias exaustivos, mas tem que ser", disse ao "Jornal de Notícias" Catarina Baptista, de Viana do Castelo, que hoje estava ao serviço no hospital.

Recebeu o gesto dos colegas bombeiros e restantes forças, como um reforço de energia para prosseguir na linha da frente de combate. "Este momento é mais um bocadinho de alento para continuarmos", considerou.

À data de hoje, existem cerca de 360 infetados na região do Alto Minho

A presença das forças de segurança junto ao hospital central da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana, fez-se com cerca de meia centena de militares e operacionais da Polícia se Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, SEF, Polícia Marítima, e de Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo. A ação foi organizada pela PSP. "A Polícia teve a iniciativa mas foi coordenada por todas as entidades. Viemos dar aqui um agradecimento público aos profissionais de saúde, desde médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal de apoio técnico, o próprio INEM. Dar-lhes um reconhecimento pela coragem que têm tido, têm estado na linha da frente e é muito importante que se sintam motivados", disse o Comissário Nuno Ferreira da PSP de Viana do Castelo. E considerou: "Foi emocionante para todos nós porque é um inimigo invisível. Todos temos colaborado, é importante que as pessoas se sintam evolvidas como comunidade e foi um momento emotivo".

Franklim Ramos, presidente do Conselho de Administração da ULSAM, agradeceu o "gesto humano de grande ajuda e motivação". "Estamos todos nesta luta, nós e vocês. Estou em crer que esta luta será vencida. Cumpriremos a nossa missa, como vocês a cumprem. Muito obrigado", disse o responsável, revelando que, do hospital de Viana, já tiveram alta até agora "cerca 50 doentes" e que duas dezenas morreram.

Nos cuidados intensivos do hospital encontram-se internados, este sábado, dois doentes com Covid-19. Franklim Ramos adiantou, de resto, que a ULSAM aguarda nesta altura a chegada de um total de 17 ventiladores, dois dos quais oferecidos pelo empresário de futebol Jorge Mendes. Os restantes foram encomendados pela Unidade Local de Saúde e deverão ser, em parte, pagos com ajudas da Liga dos Amigos dos Hospital, empresários beneméritos e municípios.