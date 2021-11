Homem alcoolizado entra em contramão na A28 e provoca choque frontal

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:06 Facebook

Um homem alcoolizado entrou esta manhã em contramão na A28, na zona da ponte nova de Viana do Castelo, embateu num automóvel e dois camiões antes de ficar imobilizado. Escapou ileso, mas provocou dois feridos leves, duas mulheres com 29 e 51 anos.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana confirmou que o condutor de 60 anos "apresentava com uma taxa de álcool superior a 1,2 g/l e foi detido pela patrulha do Destacamento de Trânsito".

Ao Jornal de Notícias, o subchefe João Pereira, dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, que esteve no local, relatou que o condutor seguia em sentido contrário na via destinada ao trânsito Viana-Porto e embateu, num primeiro momento, num carro, provocando os dois feridos. De seguida, embateu num camião e "só parou quando embateu de frente noutro pesado". Entre o primeiro embate e o último terá percorrido "cerca de 100 metros".

"Não se sabe de onde vinha nem onde entrou na A28. Estava muito desorientado", disse João Pereira.

Também de acordo com a GNR, desconhece-se ainda a procedência do condutor e que distância terá percorrido em contramão.

Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado às 9.33 horas e os dois feridos do sexo feminino foram transportados, sem ferimentos de maior mas por precaução, para o hospital local. O trânsito na zona foi restabelecido.