Homem de 40 anos morre com tiro acidental de arma de caça

Um homem de 40 anos morreu, esta quinta-feira, na freguesia de Lanheses, no concelho de Viana do Castelo, com um tiro acidental com a arma de caça que manuseava, disse fonte da Polícia Judiciária (PJ) de Braga.

Contactada pela agência Lusa, a fonte da PJ de Braga adiantou que "ter-se-á tratado de um erro no manuseamento da arma".

A PJ de Braga foi informada do caso, mas não se deslocou ao local por se ter tratado de um acidente, "testemunhado por várias pessoas" que passavam no local.

Contactado pela Lusa, Carlos Lima, comandante dos Bombeiros de Ponte de Lima, corporação que tomou conta da ocorrência, disse que "o tiro atingiu o homem na cara".

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

O corpo foi transportado ao Instituto de Medicina Legal (IML), situado no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Ao local compareceram 16 operacionais e oito viaturas dos Bombeiros de Ponte de Lima, GNR, a Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Alto Minho e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), do INEM.