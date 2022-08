Homem de 50 anos morre em acidente de trabalho em estaleiros em Viana do Castelo

JN/Agências Hoje às 19:39 Facebook

Um homem de 50 anos morreu, esta quarta-feira, num acidente de trabalho nos estaleiros da WestSea, em Viana do Castelo, quando testava a resistência de um tubo de grandes dimensões, disse fonte dos Bombeiros Voluntários.

Contactada pela agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, Vítor Alonso, adiantou que o homem, serralheiros de profissão era residente em Barroselas. "Estava a fazer o teste de resistência de um tubo enorme. Uma das pontas do tubo rebentou, embateu-lhe no peito, projetando-o. Acabou por bater com as costas e com a cabeça", explicou Vítor Alonso.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo acrescentou que à chegada dos meios de socorro foi confirmado o óbito.

A Lusa contactou fonte da subconcessionária dos extintos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) que confirmou apenas "a ocorrência de um acidente de trabalho grave".

Aos estaleiros da WestSea compareceram, além de duas viaturas e três operacionais dos Bombeiros Voluntários, a Viatura de Emergência Médica (VMER), estacionado no hospital de Santa Luzia, a Polícia Marítima e a Autoridade para as condições de Trabalho (ACT).

Vítor Alonso referiu ter sido acionada a Polícia Judiciária e uma Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) para prestar apoio psicológico à família.