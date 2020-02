Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:42 Facebook

Um homem com 60 anos ficou ferido com gravidade na sequência do despiste e queda para uma vala da viatura que conduzia na Estrada Nacional 305, em Riba de Âncora, Caminha.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o acidente ocorreu cerca das 11.34 horas.

A vítima ficou encarcerada. Foi transportada para o hospital de Viana do Castelo.

Prestaram socorro seis operacionais com duas viaturas dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora, e duas patrulhas da GNR.