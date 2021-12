Homem de 83 anos colhido por comboio em Viana do Castelo

Um homem de 83 anos foi este sábado colhido mortalemente por um comboio na Linha do Minho, em Barroselas, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castel, o alerta para a ocorrência foi dado às 10.38h e a linha esteve interrompida durante cerca de uma hora. O atropelamento do idoso terá ocorrido nas imediações da estação de comboios de Barroselas por uma composição que circulava no sentido sul-norte. O óbito foi declarado no local.

No socorro estiveram envolvidos 16 operacionais dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana, da GNR, INEM e meios da REFER.