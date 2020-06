Homem em estado grave após despiste contra habitação em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:16 Facebook

Um homem de 47 anos ficou este sábado em estado grave após despistar-se ao volante de uma viatura ligeira e embater contra uma habitação em Vila Franca, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu cerca das 20.04 horas na EN203.

A vítima grave foi transportada para o hospital de Braga. No local estiveram os Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viana, com 11 operacionais e três viaturas, a VMER do Alto Minho e duas patrulhas da GNR . A via esteve cortada e reabriu num dos sentido cerca das 20.50 horas.