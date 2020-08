Homem em estado grave após ser agredido com arma branca na Ribeira de Viana

Um homem de 38 anos foi agredido com arma branca, esta quinta-feira à tarde, durante desacatos na Ribeira de Viana do Castelo.

A vítima, ao que o JN apurou, natural de Espinho, foi transportada em estado grave para o hospital de Viana do Castelo.

Desconhecem-se ainda as circunstâncias que levaram à agressão, alegadamente por um outro indivíduo, que se encontrava no local.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o caso ocorreu no Campo d'Agonia cerca das 18.02 horas. Prestaram socorro seis operacionais com três viaturas dos Bombeiros Voluntários, VMER e PSP.