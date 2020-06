Homem encontrado morto após incêndio em habitação em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:25 Facebook

Um homem com 67 anos foi este domingo encontrado morto no interior da sua habitação em Darque, Viana do Castelo, após esta ter sido atingida por um incêndio.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Viana, a vítima, "que já estava cadáver, foi encontrada dentro da habitação e não apresentava queimaduras".

Ao que o Jornal de Notícias apurou, o fogo terá ocorrido na sala e o sexagenário foi encontrado no quarto, não havendo em princípio suspeita de crime. Pode o sexagenário ter morrido por inalação de fumo ou vítima de doença súbita. A Polícia Judiciária deverá ser acionada, como é habitual em caso de morte, para o local.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, foi recebido, às 19.10 horas, um alerta para um incêndio junto à igreja de Darque. Desconhecem-se as circunstâncias da morte do habitante da casa, mas em princípio não estarão relacionadas com o fogo. Foram mobilizados para a ocorrência, que ainda está em aberto (20.15 horas) seis viaturas com 16 operacionais dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana, VMER Alto Minho e uma patrulha da PSP.