Homem morre afogado no rio Lima em Viana do Castelo

Um homem de 45 anos morreu afogado, este domingo, no rio Lima, em Deão, Viana do Castelo.

Segundo o Comandante da Capitania de Viana do Castelo, Rui Silva Lampreia, a vítima terá entrado no rio "para se refrescar, apanhou uma zona sem pé e desaparceu". Um popular que se encontrava no local deu o alerta para o desaparecimento, cerca das 17.50 horas.

O homem acabou por ser encontrado sem vida, cerca das 18.30 horas, pelos meios de socorro. "Foi localizados pela mota de água do Instituto de Socorros a Náufragos e pelos mergulhadores dos Bombeiros Sapadores. O INEM estava no local e acabou por declarar o obito", informou o Comandante Rui Lampreia.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo. Uma equipa de psicólogos foi mobilizada para apoiar familiares da vítima. Para o local foram também meios dos Bombeiros Sapadores de Viana, INEM e Polícia Marítima.