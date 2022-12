Homem morre atropelado na EN 13 em Viana do Castelo

Um homem de 60 anos morreu atropelado esta noite na Estrada Nacional 13, em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, confirmou o atropelamento na Avenida de Viana do Castelo, naquela freguesia, cerca das 21.05 horas.

O homem terá sido colhido num "local não sinalizado [para passagem de peões], sem passadeira". Desconhecem-se, para já, as circunstâncias do acidente. Para o local foram destacados elementos do NICAV (Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação).