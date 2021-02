Homem morre atropelado na Linha do Minho em Viana do Castelo

Um homem com cerca de 30 anos morreu atropelado, esta quinta-feira, na Linha do Minho, em Mazarefes, Viana do Castelo.

Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o alerta para a ocorrência foi dada às 19 horas.

O atropelamento ocorreu a cerca de dois quilómetros do apeadeiro de Mazarefes e envolveu um comboio que circulava no sentido Vigo-Porto.

A circulação esteve interrompida cerca duas horas e foi restabelecida às 20.59 horas. O corpo da vítima foi removido e transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.

No socorro estiveram envolvidos 15 operacionais com seis viaturas dos Sapadores de Viana, Cruz Vermelha de Neiva, VMER do Alto Minho e GNR.