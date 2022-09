Homem morreu a prestar socorro num incêndio em Viana do Castelo

Um homem com 50 anos morreu, esta sexta-feira, supostamente após ter ido ajudar a combater um incêndio num anexo de uma casa em Vila Fria, Viana do Castelo.

Segundo o Comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana, António Cruz, o fogo de origem desconhecida, que ocorreu cerca das 14.56 horas na rua Ponte Pedrinha, destruiu parte da construção "com cerca de 100 metros quadrados, que era utilizada como garagem para automóveis e armazém de alfaias e máquinas agrícolas".

Do incêndio resultou também, além da vítima mortal, um ferido leve, uma mulher com 43 anos. "A informação que nos deram é que a vítima não pertencia à casa, ia a passar na rua, chamaram-nos e foi ajudar. Quando chegamos o homem estava deitado no chão fora do anexo, a cerca de cinco metros. À partida sentiu-se mal com o fumo, mas não sabemos. A Polícia Judiciária está no local", descreveu o comandante António Cruz.

Foram mobilizados para a ocorrência, 30 operacionais e 12 veículos dos bombeiros, INEM e GNR.